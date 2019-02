VISTA! met STVV-coach Marc Brys: “Gedrag Luyindama was niet ongepast, maar crapuleus” Redactie

04 februari 2019

15u50

Bron: VISTA! 0 VISTA! Na een bewogen voetbalweekend viel er flink wat na te kaarten in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Stvv-coach Marc Brys (56) was daarin onze centrale gast. Proximus-presentator Nicolas De Brabander modereerde het gesprek en kreeg naast Brys ook Proximus-analist Wesley Sonck en HLN-voetbaljournalist Rudy Nuyens rond zijn tafel.

STVV bouwde dit seizoen al een uitstekende thuisreputatie op. Enkel in de Limburgse derby tegen leider Genk gingen de Kanaries voor eigen volk kopje onder. “Goed veld”, reageert Brys sarcastisch. Het kunstgras van Stayen ligt er al een tijdlang erbarmelijk bij. “De vezels liggen plat en die krijgen ze niet recht. Daar ligt de problematiek. Maar het is onmogelijk om er binnenkort natuurgras van te maken. De parking ligt er onder, dus het is te zwaar om daar een gewoon veld op te leggen. Het zal dus altijd kunstgras blijven.” Intussen blijft de play-off 1-droom levend. Gisteren werd Eupen met 4-1-cijfers huiswaarts gestuurd. “Het klinkt een beetje gek, maar we zijn daar niet echt mee bezig”, aldus Brys. “Je houdt de druk goed af”, lacht onze AA Gent-watcher Rudy Nuyens.

De Kanaries stelden het gisteren opnieuw zonder Takehiro Tomiyasu, absolute sterkhouder achterin. De Japanner was nog maar pas terug van de Asian Cup. “Tomiyasu ontstijgt de Belgische competitie”, vertelt Brys. “Hij is als een pijl naar omhoog geschoten. Vorig jaar heeft hij één minuutje gespeeld, waarin hij de bal zelfs niet heeft geraakt. In de voorbereiding heeft hij zich opgewerkt als iemand die enorm ambitieus is en enorme kwaliteiten heeft. Uiteraard waren de Japanners heel ontgoocheld van de verloren Asian Cup-finale. Ik heb ze gisteren voor de wedstrijd eventjes gesproken. De eerste vraag was: ‘kan ik meedoen?’ Die drang om zich te verbeteren is elke dag aanwezig. Hij heeft nu een paar dagen vrij gekregen om zich mentaal weer op te laden.”

Een andere Japanner die dit seizoen indruk maakt in Haspengouw, is ongetwijfeld Daichi Kamada. “Hij is helemaal geen spits. Als je hem laat kiezen, speelt hij op de acht”, verrast Brys. “Dat vindt hij zijn beste positie - ik vind dat persoonlijk niet. Hij is nu vooral gedreven voor goals te maken. Hij heeft evenwicht en balans en kan met links en rechts iemand uitkappen. Dat maakt hem heel onvoorspelbaar. Tot de laatste seconde kan hij de twee kanten uit.” Kamada werd gisteren op luttele minuten van het einde naar de kant gehaald door zijn coach. “Hij komt dan ‘pissed’ van het veld omdat hij eraf moet. ‘Why change, why change?’, vraagt hij dan. (lacht) Dat typeert een spits.”

De kans dat STVV zijn goudhaantje definitief aan zich kan binden, lijkt klein. Kamada wordt gehuurd van Eintracht Frankfurt, zonder aankoopoptie. “Maar de mogelijkheid om hem te houden, is er zeker. Ik denk dat de eigenaars kapitaalkrachtig genoeg zijn.”

Vloet vervanger Bezus

Brys verloor tijdens de wintermercato met onder meer Bezus en De Norre enkele sterkhouders. Veel aanwinsten werden er op Stayen evenwel niet voorgesteld. “Of mij dat stoort? Neen. Enerzijds: de manier hoe wij werken, zitten we niet met gek veel blessures. Wij hoeven geen kern van 30 man. Hoe kleiner de groep, hoe hechter en hoe solider. Uiteraard zie je Casper (De Norre, red.) en Roman (Bezus, red.) niet graag vertrekken, da’s duidelijk. De drie nieuwelingen hebben een inhaalbeweging te doen. Er middenin het seizoen bijkomen, is geen cadeau”, waarna de Antwerpenaar voor een primeurtje zorgde. Hij bevestigde dat Rai Vloet (23) de overstap maakt van de Serie A naar de Jupiler Pro League. Bij laagvlieger Frosinone werd het contract van de Nederlandse middenvelder ontbonden. “Hij heeft zijn medische testen gedaan en zal spelen met het nummer 23. Dat is de laatste dag van de mercato nog in orde gemaakt.”

Ook over de tumultueuze ‘Super Sunday’ werd er flink nagekaart. Uiteraard kwam het afgekeurde doelpunt van Carcela -na een voorafgaande fout op Bakkali- aan bod. “We hebben allemaal gepleit voor die VAR. Iedereen vindt de VAR goed, tot het in hun nadeel uitdraait. Ik vind het een schoolvoorbeeld van een clear error”, oordeelt AA Gent-watcher Rudy Nuyens. Wesley Sonck is het daar niet mee eens. “Bakkali valt pas als de bal tien meter verder is. Het zijn allemaal indicaties dat het ergens niet klopt. Als je daar consequent in bent, moet je voor elke aanraking tegenwoordig fluiten.”

Na afloop toonde Luyindama, die afscheid nam van Standard, zich van zijn minst fraaie kant. “Puta Anderlecht”, klonk het, waarna de bonkige Congolees ook met zijn middelvinger zwaaide richting de meegereisde Anderlecht-fans. “Ik vond het eigenlijk niet ongepast, maar crapuleus”, zegt Brys. “De rellen dat zo iets kan veroorzaken, is gigantisch. Wat Luyindama deed, was gewoon buiten alle proporties.”

Niet alleen Luyindama, maar ook Mpoku liet zich meteen na het laatste fluitsignaal op negatieve wijze gelden. De maker van de winnende treffer ging doelman Didillon jennen. Die laatstgenoemde werd in La Tribune, de voetbaltalkshow van RTBF, gevraagd naar zijn favoriete ‘Belgische’ woord. Daarop antwoordde Didillon ‘baraki’. Iets wat zoveel betekent als ‘marginalen’, waarmee de Anderlecht-aanhang spottend naar die van Standard verwijzen. “Ik vind dat je in die fase alleen maar bewondering kan opbrengen voor Didillon”, aldus Nuyens. “Hij bewaart de rust compleet en ging er eigenlijk heel waardig mee om. Want als hij ook nog eens reageert… Je weet hoe ontvlambaar die wedstrijd al is. Dan springt dat over naar de tribunes.”

Paars-wit ging dus met 2-1 de boot in op Sclessin. In de persbabbel liet Anderlecht-coach Rutten optekenen dat zijn team nog wat tijd nodig heeft. Ook op conditioneel vlak. Marc Brys heeft er zo zijn bedenkingen bij. “Wij zijn op dezelfde plaats geweest in Spanje voor de winterstage. Da’s toch een uitgelezen mogelijkheid om bij te benen op conditioneel, tactisch en technisch vlak. Wij trainden drie keer per dag. Het is geen verwijt, maar om nu te horen dat ze conditioneel moeten inboeten ten opzichte van de tegenstander… Kan je dat op een week rechtzetten? Neen. Maar je kan daar wel een instap van maken en meer gedreven trainen. Door bijvoorbeeld met meer volume te trainen.”

Herbekijk de 26ste aflevering van VISTA! bovenaan.