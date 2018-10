VISTA! met Stijn Stijnen: "Tussen de regels liet Hein verstaan dat de fans van Club beter zijn dan die van Anderlecht. Een strijd die hij niet kan winnen" Redactie

01 oktober 2018

16u43 4

Centrale gast in VISTA! deze namiddag was Stijn Stijnen, de trainer van Patro Eisden Maasmechelen, het huidige nummer zes in tweede amateur VFV B. Tussen 2000 en 2011 goed voor 156 wedstrijden onder de lat bij Club Brugge. "Elf jaar Club Brugge, dat wis je niet zomaar uit", sprak Stijnen. "Natuurlijk had ik van een ander afscheid gedroomd, maar het is nu eenmaal zo gelopen." Met ook Marc Degryse, analist van Het Laatste Nieuws, en Stephan Keygnaert, ging het naast de Europese kansen van Club woensdag bij Atlético Madrid ook over de dramatische vorm van Anderlecht.

Herbekijk onze drie kwartier durende voetbalwebcast met moderator Nicolas De Brabander van Proximus Sports hieronder.

Degryse: "Ik vind dat er vooral aanvallend een gebrek aan kwaliteit is bij Anderlecht. Op doel schieten, is ook een kwaliteit. Wanneer je als speler van Anderlecht tien keer op goal trapt, moet dat zeven keer tussen de palen zijn. Dat halen de aanvallers daar niet... In de laatste vijf matchen zijn ze vier keer niet tot scoren gekomen. En tegen Standard dan nog via twee corners. Genk akkoord, maar tegen Trnava, Union en STVV? Dit staat toch los van de trainer. Want als je één coach hebt die staat voor het creëren van uitgespeelde kansen, is het Hein toch wel. Er is amper opbouw van achteruit. Milic gaf nog twee goeie inspeelpasses zondag en was de minst slechte, Sanneh en Vranjes... dat was helemaal niets. Kums zit in een vertrouwenscrisis, Trebel is niet in vorm. Over de flanken wil ik het dan nog niet hebben, dat zijn vooral jonge gasten."

Stijnen: "Het is opvallend dat de norm is veranderd bij Anderlecht. Vroeger moesten zij niet alleen winnen, maar ook winnen met goed voetbal of het was crisis. Ik weet nog dat Peruzovic er ontslagen werd nadat ze op kop stonden maar geen goed voetbal brachten. Nu creëert dit Anderlecht in eigen huis tegen STVV nauwelijks enkele kansen..."

Waarna er ook dieper ingegaan wordt op de opvallende woorden aan het adres van de fans van Vanhaezebrouck, die de confrontatie met de eigen achterban opzocht en stelde dat er fans in andere stadions zijn die wel zo hard pushen op positieve wijze, dat hen dit jaarlijks tot tien punten extra oplevert.

Keygnaert: "Vorig jaar ging hij rond dit moment nog een pint drinken met die fans en beloofde hij ze weer naar het stadion te brengen, nu gaat hij ermee in de clinch: niet slim. Het moet diep gezeten hebben zondag."

Stijnen: "Tussen de regels laat hij ook verstaan dat Club eigenlijk een beter publiek heeft. Dat is een strijd die je niet kan winnen."

Keygnaert: "Ik denk dat Hein ervan overtuigd is dat hij de fans kan meekrijgen in zijn verhaal."

Degryse: "De fans van Anderlecht zijn al vijftig jaar zo. Kritisch, maar ze zien het wel wanneer het goed is en ze de ploeg krediet moeten geven. Maar gisteren was het niet goed hoor."

Keygnaert: "Vorig jaar heeft hij zich daar ook al over opgewonden in de Champions League, toen hij er zich over verwonderde dat de fans niet op de banken stonden na een goeie eerste helft tegen Bayern en PSG. In tegenstelling tot zijn vorige CL-campagne met Gent in de Ghelamco Arena. Dat mist hij. Ik hou mijn hart vast als het donderdag weer fout loop tegen Dinamo Zagreb."

Stijnen: "Die echte druk van de thuisfans heb je daar niet. Dat voel je als speler ook."

Degryse: "Het DNA van de Anderlecht-fan gaat hij toch niet kunnen veranderen hoor. Zij zetten druk op een andere manier. Maar Hein moet ook in eigen boezem kijken. Ze zijn verloren van Union, Trnava en STVV: zelfs zonder die twee spelers met een 'touch of genius', moet je daarvan toch kunnen winnen?"

Stijnen: "0-3 verliezen van Union is een kwestie van mentaliteit he."

En of Coucke nu iets moet doen?

Keygnaert: "Niet tweeten vond ik al goed, want sommige van zijn tweets... Dat hij nu zwijgt over het voetbaltechnische is ok. We hebben vanmorgen gevraagd of Anderlecht met een reactie naar buiten komt, maar ze hebben besloten zich afzijdig te houden. Ik vind nu toch wel dat Devroe iets mag zeggen. In het verleden traden sportieve directeurs als 'Mister Michel' en Van Holsbeeck nu op. Van Coucke kan je natuurlijk niet verwachten dat hij het huiswerk van Devroe gaat bekritiseren. Hein is medeschuldig, maar niet voor het potentieel waarmee hij moet roeien. Want van de 14 spelers die Hein nieuw gekregen heeft, zijn er maar weinig met enige meerwaarde. Abazai, Adzic, ze zouden niet eens tot de beteren bij het B-elftal behoren."

Degryse: "Hein past bij de stijl van het huis in de zin van proberen aanvallend voetbal te brengen, maar hij moet oppassen in zijn communicatie en niet altijd anderen de schuld geven. We zijn nu een jaar verder, maar echt veel progressie zit er toch niet in."

Stijnen: "Hij moet ook geen kritiek geven op analisten. Als je daarop reageert, toon je net dat je daar niet boven staat en dan heeft dat toch ook weer effect op je spelersgroep."

Degryse: "Wat Trebel zei vond ik nog het verstandigst: we moeten ons niets aantrekken van de buitenwereld, maar goals beginnen maken."

Stijnen vindt dat Club Brugge woensdag in Madrid vooral moet proberen Atlético uit zijn comfortzone proberen te halen. "Club heeft niet de mogelijkheden om even te zeggen 'wij gaan daar het spel maken'. Neen, ze moeten het spel van Atlético kopiëren en hen op die manier zoveel mogelijk proberen te irriteren. Elke vorm van naïviteit achterwege laten en spelen op die 0-0." Degryse en Keygnaert stellen dat dit net niet het voetbal van Club Brugge en vooral Leko is, die graag uitgaat van de eigen sterkte. Stijnen: "Dan verwacht ik weinig resultaat. Zoals tegen Dortmund: leuk dat het goed was, maar je wordt weer gepakt terwijl dat ene punt zo belangrijk was. Toen het 0-0 bleef, moest Club vooral zorgen dat het de nul hield. Natuurlijk was het een erg ongelukkige tegengoal, maar je verliest weeral. Als je straks ook in Madrid verliest, tel je 0 op 24 (met ook de vorige CL-campagne van Club erbij, nvdr) en dat is toch pijnlijk. Die nul moet vooral weg."

Degryse: "Je hebt 1 kans op 10 om te winnen, 2 op 10 om een puntje te pakken. Als je durft te voetballen gaaa ze druk zetten en daarin zijn ze het best van allemaal." Keygnaert: "Ze geven je de bal via Oblak die zomaar wegschopt. En dan laten ze je doen, tot je een technische of positionele fout maakt die ze dikwijls genadeloos afstraffen."