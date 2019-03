VISTA! met Standard-spits Obbi Oulare: “Als Standard zijn beste niveau haalt, denk ik niet dat er iets aan te doen is” Redactie

De voorlaatste speeldag van de reguliere competitie bracht gisteren wat meer duidelijkheid. Standard en Anderlecht hebben definitief hun ticket voor play-off 1 beet en de strijd om de zesde plaats zal volgende week beslecht worden in een onderling duel tussen STVV en AA Gent. Genoeg stof dus om over na te kaarten en dat gebeurde ook in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. De centrale gast was Obbi Oulare, de spits van Standard die al een tijdlang in de lappenmand ligt met een scheenbeenbreuk. In VISTA! gaf Oulare aan dat hij op de terugweg is, maar het begin van de play-offs halen wordt moeilijk.

“Het was eerst en vooral een zeer pijnlijke affaire”, stelde de huurling van Watford in VISTA!. “Ik dacht dat ik bal kon hebben, maar de doelman van Akhisarspor raakte me vol en ik wist meteen dat het ernstig was. Ik had mijn been nog nooit eerder gebroken en die ‘krak’ hoorde ik ook wel. Mentaal was het ook een lastige zaak, de eerste twee weken moest ik gewoon platte rust nemen en dat word je snel beu.”

Gelukkig komt een terugkeer steeds dichterbij voor Oulare. “Wanneer ik exact terug zal zijn? Dat hangt af van de komende weken. Ik hoop het begin van de play-offs te halen, maar ik besef ook dat dat moeilijk wordt. Of ik fysiek klaar zal zijn? Daar zal ik samen met onze fysio’s toch alles aan doen. Mijn revalidatie duurt iets langer dan aanvankelijk verwacht - we hebben ervoor gekozen om niet te opereren. En ik denk dat we het goed hebben aangepakt.”