VISTA! met Philippe Clement als centrale gast: "Efficiëntie van Malinovskyi op vrije trappen hoger dan die van Cristiano" Redactie

06 augustus 2018

16u08 0 VISTA! In de tweede aflevering dit seizoen van onze wekelijkse voetbaltalkshow VISTA! was Philippe Clement de centrale gast. Ook de Genk-trainer had uiteraard de uitstekende vrije trappen van Ruslan Malinovskyi gezien in de Limburgse derby tegen STVV. Een wapen waar in Genk al hard aan gewerkt werd.

De Oekraïner knalde een stilliggende bal heerlijk binnen, maar ook bij zijn drie andere vrije trappen ging het alarm af bij STVV-doelman Kenny Steppe. Dat sterke wapen komt niet uit de lucht vallen. "Uiteraard oefent hij erop", vertelde Clement. "Ik ben ook een coach die graag individueel met spelers werkt aan hun gebreken maar ook aan hun sterke punten. Zoals bij Malinovskyi die vrije trap. Het is een jongen die er dagelijks op traint. Dat is ook belangrijk. Hoe meer je iets herhaalt, hoe beter dat je er ook in wordt. We zijn heel hard met hem aan de slag gegaan om die ballen binnen het kader te krijgen. Hij wilde altijd heel hard trappen, maar er waren te veel ballen die over gingen."

"Zijn efficiëntie ligt hoger dan bij Cristiano Ronaldo" pikte onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert in. "Hij heeft blijkbaar 17 doelpunten gemaakt bij Racing Genk, waarvan twaalf direct. Zijn efficiëntie ligt enorm hoog." Of Clement in zijn rijkgevulde carrière dan ooit al een betere vrije trapnemer heeft gezien? "Ik denk dat Luc Nilis heel dicht in de buurt komt, maar dat was dan meer van dichtbij. Ik denk dat Malinovskyi nog iets meer kracht heeft dan Luc." Analist Wesley Sonck ging daar niet meteen mee akkoord. "Ik vind dat je niemand met Luc mag vergelijken. Wat Luc deed, dat kan niemand."

De LIVE is inmiddels afgelopen maar rond 17u kan je de aflevering integraal herbekijken