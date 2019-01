VISTA! met Philippe Bormans, CEO van Union: “In 1B maken we elkaar langzaam maar zeker kapot” Redactie

28 januari 2019

15u45 0 VISTA! Vandaag te gast in VISTA!, onze wekelijkse voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports: Philippe Bormans, de CEO van Union. De tweedeklasser heeft morgenavond in het Dudenpark een afspraak met de geschiedenis: bij winst tegen KV Mechelen, die andere tweedeklasser, speelt het op 1 mei de finale van de cup in ‘hun’ Brussel, op de Heizel. De heenmatch Achter de Kazerne eindigde op 0-0. Naast Bormans waren ook Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws, en HLN-analist Marc Degryse aanwezig. Moderator was Niko Lainé van Proximus Sports.

Het is van 2001 geleden dat een tweedeklasser nog eens de bekerfinale haalde: toen legde SK Lommel de duimen tegen Westerlo (1-0). De laatste tweedeklasser die de beker ook won, was RRC Doornik in 1956. Reikhalzend kijken Bormans en Union dan ook uit naar de komst van KV Mechelen. “Er zullen 6.500 mensen zijn. Maar moesten er dubbel zo veel in het stadion kunnen, was dat ook het geval. Je merkt dat de fans heel trots zijn op wat de club in het verleden bereikt heeft. Ze zeggen vaak: ‘Wij zijn de derde grootste club van België, met meer titels dan Standard.’ Daar zijn ze enorm fier op. Het is aan ons om dat verleden te doen heropleven.” Union wist van zijn laatste vier matchen tegen KV Mechelen er geen enkele winnend af te sluiten. “In 1B ligt alles dicht bij mekaar, terwijl de beker toch een ander verhaal is.” Die beker is echt een surplus - een extraatje. Na die 0-3-zege in Anderlecht voelde het bekeravontuur al als geslaagd.”

Aan gezonde ambitie geen gebrek bij de CEO van Union. “Het doel is om zo snel mogelijk naar eerste klasse te gaan. We gaan de tijd nemen die nodig is, zowel op als naast het veld. Ook daar moeten we groeien naar een profclub, want ik denk dat we dat op dit moment nog niet zijn. Eerlijkheidshalve moeten we in de spiegel kijken en zeggen dat er nog heel wat werkpunten zijn. Wij zijn een club in de hoofdstad, waar toch veel armoede heerst - terwijl voetbal zo’n krachten wapen is. Voetballers hebben een geprivilegieerd beroep, maar het is ook heel belangrijk dat ze iets teruggeven aan de maatschappij. Daar gaan we extra op inspelen.”

Ook op de toekomstplannen rond het stadion liet Bormans zijn licht schijnen. “Liefst van al willen we in het magische Dudenpark blijven, maar dan wel een versie die klaar is voor het moderne voetbal. Ik heb het nog al aangegeven: Brussel is een heel complexe puzzel. Ook de fans zullen daarin een belangrijke stem hebben. België en bouwen is niet zo’n makkelijke combinatie. Vorig jaar hadden we een budget van ongeveer 5 miljoen euro, dit jaar zitten we aan 8 miljoen. Aan uitgavekant zitten de budgetten hetzelfde als bij de 1A-clubs, het verschil zit ‘m in de inkomsten. Dat maakt natuurlijk dat er heel wat investeerders komen. We moeten niet meer blind zijn voor de structuur die we gecreëerd hebben in 1B: één daler en één stijger. Dat heeft misschien wat rust gebracht in de rechterkolom van 1A, maar dat heeft er ook voor gezorgd dat we in 1B mekaar langzaam maar zeker kapot maken. Dat kan zéker niet de bedoeling zijn.”

Tony Bloom

Eigenaar en grote man bij de Brusselse traditieclub is Tony Bloom. De Brit, ook een professioneel pokerspeler, leidde Brighton & Hove Albion nog naar de Premier League. “Met hem heb ik niet zo veel contact. Met Alex Muzio, de voorzitter, heb ik wel wekelijks contact. Ik wil veel leren van die mensen. De perceptie die men tegenwoordig heeft van buitenlandse investeerders is heel negatief. ‘Ze willen op korte termijn geldgewin halen uit de Belgische competitie, want dat is toch een makkelijke competitie, waar je snel kan instappen’. Ik denk dat dat totaal niet de bedoeling kan zijn. Deze mensen hebben wel degelijk een langetermijnvisie. Ze willen vooruit met deze club. Ik denk dat ze in Engeland nog net een stapje verder staan (lacht). Meneer Bloom heeft met zijn club in Engeland (Brighton, red.) ook bewezen in de mogelijkheid te zijn van te stijgen van het derde niveau naar de Premier League. Het is belangrijk dat andere Belgische clubs openstaan voor die verandering.”

“Er komen belangrijke maanden aan met tv-gelden, maar ook met de competitiehervorming”, vertelt Bormans nog. “De algemene teneur is dat ze af willen van de play-offs. Vandaag zijn we met 24 profclubs – het is niet mogelijk om met zoveel clubs een competitie te starten.”

“Anderzijds moeten we niet blind zijn voor de realiteit. De laatste maanden -met het al dan niet schandaal wat er zit aan te komen- moeten we voorbereid zijn op een situatie waarbij er volgend jaar één of twee clubs misschien verdwijnen.” Een onrechtstreekse verwijzing naar KV Mechelen. “Het enige dat we in het voetbal hebben is onze geloofwaardigheid. En als we straks in een situatie komen waarbij de ene club zich benadeeld voelt en de andere probeert aan te vallen, weten we niet meer wie waar nog gaat starten in de maand erna. Dat zou het ergste zijn wat het Belgische voetbal kan overkomen. Het is misschien een mogelijkheid om de opening te houden om 24 clubs, min het aantal gestrafte clubs, over te houden voor volgend jaar. Dan kunnen we op termijn nog afbouwen naar 20 of 18. In een overgangsjaar zal dat één competitie zijn. De situatie is zoals ze is en valt nu heel ongelukkig.”

“Maar ik hoop dat KV Mechelen vrijgesproken wordt. Anderzijds: als er wel effectief iets gebeurd is, moeten ze gestraft worden. Het is heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Wij moeten ons gewoon focussen op het sportieve en niet kijken naar anderen.”

Ook de afgelopen speeldag in 1A werd onder de loep genomen in VISTA!. “Anderlecht is terug, hé”, lacht Stephan Keygnaert. “De opluchting was blijkbaar bijzonder groot in het Astridpark. Anderlecht heeft weer iets om zich aan op te trekken. Met Kara en Zulj zit er meer persoonlijkheid in de ploeg. Het zijn twee jongens die de bal vragen en mondig zijn. Ik hoor dat Zulj ook in de kleedkamer zijn mond durft opendoen. Ik ben benieuwd hoe ze zich tonen op Sclessin.”

Anderlecht kende weinig overschot tegen Eupen, maar won wel (2-1). Al had het het tweede doelpunt afgekeurd moeten worden, zo leerde de herhaling ons. Santini scoorde na voorafgaand buitenspel. “Onwaarschijnlijk”, vindt Marc Degryse. “Het is twee of drie meter buitenspel. Waar die VAR mee bezig was, God mag het weten. Ik vind dit gewoon onbekwaamheid – je kan het niet anders noemen. Dit is onaanvaardbaar.”

Wat we nog onthouden van het afgelopen voetbalweekend? “Ik heb toch wel te doen met Roger Lambrecht”, aldus Bormans. “Ik denk dat het doek lijkt te vallen bij Lokeren. Jammer. Lokeren heeft toch ook plezier gehad aan zijn voorzitter, terwijl hij nu hard wordt aangepakt. Ik hoop dat ze eruit geraken en een oplossing vinden. Anders dreigt er opnieuw een club te verdwijnen. Dikwijls volgt er een overname of reorganisatie. Ik heb toch wel sympathie voor wat Lambrecht verwezenlijkt heeft bij Lokeren. We vergeten wel eens dat ze enkele keren play-off 1 hebben gespeeld en mooi voetbal brachten. Nu zit het wat tegen, maar het gaat nog steeds om dezelfde mensen, hé.”