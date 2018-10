VISTA! met Oostende-coach Gert Verheyen, nog niet bekomen van 0-4-pandoering: “Dag erna is het vaak nog erger” Redactie

22 oktober 2018

15u10 0

De elfde speeldag in de Jupiler Pro League behoort tot het verleden, dus is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. Na een weekje afwezigheid door interlandvoetbal verwelkomen we KV Oostende-coach Gert Verheyen als centrale gast. Hij krijgt het gezelschap van Proximus Sports-analist Wesley Sonck en HLN-journalist Rudy Nuyens. Niko Lainé van Proximus Sports is de moderator met dienst.

Verheyen verloor gisteren met 0-4 van AA Gent. “Ik ben nog niet echt bekomen. De dag nadien is het vaak nog erger dan de avond zelf. Dit is uiteraard niet leuk, maar het maakt deel uit van mijn job. Het is nu aan mij en de staf om oplossingen aan te reiken om volgende week beter te doen. Want ik als trainer moet mezelf constant in vraag stellen. Aan rust, na elke match, bij elke training. Maar ik kan mijn ploeg geen inzet verwijten. Zowat elke match lopen wij meer dan de tegenstander. Toch lijkt het alsof er bij ons soms wat enthousiasme ontbreekt.”