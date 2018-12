VISTA! met Gilles De Bilde: “Kan een nieuwe trainer, zelfs een grote naam, iets doen op Anderlecht?” Redactie

17 december 2018

15u00 1 VISTA! In onze voetbalwebcast VISTA!, in samenwerking met Proximus Sports, was Gilles De Bilde de centrale gast. Met de ex-voetballer en huidig analist van vtm is het hoofdthema ongetwijfeld RSC Anderlecht, waar vandaag al bekend raakte dat Karim Belhocine en Jonas De Roeck het tijdelijk overnemen van Vanhaezebrouck. Ook in de vtm-studio aanwezig: Wim De Coninck, analist van Proximus Sports en Niels Poissonnier, watcher van Club Brugge voor Het Laatste Nieuws. Moderator was Nicolas De Brabander van Proximus Sports.

Voor analist Wim De Coninck is het ontslag hoegenaamd geen verrassing. “We kunnen toch bezwaarlijk beweren dat het niveau verbeterde. Het verslechterde eigenlijk altijd maar. Deze ploeg leek echt wel doods. Als het publiek dan ook nog eens om het ontslag begint te roepen… Eén en één is twee. Het is wél verwonderlijk dat het uiteindelijk zo snel gebeurde. Dan verwacht je het eerder vandaag.” “Wat dat betreft zijn ze wel eigen aan het principe van Anderlecht gebleven. Namelijk dat er soms iets onverwacht kan gebeuren”, reageert Gilles De Bilde. “Er zullen een hele boel zaken op korte termijn besproken worden.”

Of het ontslag van Vanhaezebrouck terecht is? “Het is absoluut zijn verantwoordelijkheid dat hij niet heeft kunnen vormen of brengen wat hij bij Gent gedaan heeft”, verklaart De Coninck. “Maar het is niet zijn verantwoordelijkheid naar de transfers toe. De jongeren die er nu spelen, zijn er gekomen door het falen van anderen die er gekomen zijn. Kan een nieuwe trainer, zelfs een grote naam, iets doen op Anderlecht?” “Het was gewoon te weinig wat er tussen de krijtlijnen gebeurde”, gaat De Bilde verder. “Hij heeft nooit een ploeg kunnen kneden zoals bij Gent – waar iedereen voor mekaar door het vuur ging. Maar voor mij is Hein de enige bij wie je de afgelopen tien jaar in België een herkenbaar systeem zag. Ik denk dat hij nu de tijd gaat gebruiken om alles wat te laten bezinken.”

“Na de match op Cercle had ik niet meteen het gevoel dat het gedaan was. In Gent was de citroen uitgeperst na drie jaar. In Anderlecht had ik niet het gevoel dat het op was tussen spelers en trainer – het bolde gewoon niet”, vertelt Niels Poissonnier. “Anderlecht neemt het in de volgende twee competitiematchen op tegen Waasland-Beveren en Moeskroen. “Maar ik denk niet dat er op dit moment makkelijke tegenstanders bestaan voor Anderlecht in de competitie”, vertelt onze Club Brugge-watcher nog.

Dat de zomertransfers niet brengen wat er van hen verwacht werd, mag duidelijk zijn. “Van de recente transfers vind ik Trebel nog de meest geslaagde”, zegt De Bilde. “Dimata wil ik het voordeel van de twijfel geven, maar hij is gehuurd. Trebel zijn kwaliteit is overigens niet om het spel te verdelen. Zijn kwaliteit ligt een rij lager. Maar bij gebrek aan beter… Hoe je het draait of keert: er is gewoon te weinig kwaliteit. Punt aan de lijn.” Kunnen wintertransfers soelaas bieden? “Vaak zijn dat paniekaankopen. Ze kosten nog eens veel ook – véél meer dan in normale omstandigheden. In de zomer is al gebleken dat het er geen enkele keer op zat, op Dimata na dan misschien.”

“Bij Anderlecht moet je technisch, verzorgd voetbal brengen”, gaat De Bilde verder. “Noem mij eens vijf spelers die dat kunnen? Ten tweede: op Anderlecht moet je altijd winnen, mét goed voetbal. Hoeveel is dat gebeurd de laatste tijd?” Wie nu de nieuwe coach moet worden? “De vraag is: wie wíl de nieuwe trainer worden?”, aldus De Bilde. Ik hoor Bosz en ik hoor De Boer, maar staan die te springen?”