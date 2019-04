VISTA! met Gilles De Bilde en Wesley Sonck: "Welke beslissing kan Leko alleen maar zelf nemen? Dat is stoppen” Redactie

01 april 2019

15u45 1 VISTA! Play-off 1 is gestart met een knal: Standard was goed, Racing Genk beter, maar Club Brugge het best. Over die op het eerste gezicht drie resterende titelkandidaten, en hoe groot de schade is bij de respectieve verliezers Antwerp, Anderlecht en AA Gent, ging het in de eerste play off-editie van VISTA!, onze wekelijkse webcast in samenwerking met Proximus Sports. Te gast was gewezen Anderlecht-spits en huidig vtm-analist Gilles De Bilde. Ook in de studio: Proximus-analist Wesley Sonck, nog een voormalig topspits, en Niels Poissonnier, Club Brugge-watcher van Het Laatste Nieuws. Nicolas De Brabander van Proximus Spors was de moderator.

Vadis Odjidja ontpopte zich met een vroege rode kaart gisteren tot Gentse antiheld. “Ik snap niet goed dat je in deze tijden -met 30 camera’s en een VAR- zo iets doet”, aldus Niels Poissonnier. “Er waren voordien al wat akkefietjes met Wesley.” Sonck: “Ik denk dat emotie daar ook een belangrijke rol in speelde. Straf dat de meest ervaren van de twee zich laat vangen. Dat het publiek hem uitfloot, speelde zeker een rol.”

De Bilde: “Wesley is ook iemand die zich wil laten gelden in de duels, hé. Maar ik denk dat Brugge de wedstrijd sowieso makkelijk had gewonnen - als je ziet hoe dominant ze waren. Het jammere aan het verhaal is dat Vadis een stevige schorsing zal krijgen.”

Surprise van de chef gisteren op Jan Breydel: Leko posteerde Clinton Mata in de driemansdefensie. Poissonnier: “Ze hebben er een paar dagen op getraind. De logische keuze was natuurlijk om Amrabat opnieuw te zetten. Het is wel knap wat Leko doet - een flankverdediger in een driemansdefensie zetten en er drie à vier dagen intensief voor trainen.”

“Welke beslissing Leko alleen zelf kan nemen? Dat is stoppen”

Ook op het nakend afscheid van Leko liet de Club Brugge-watcher zijn licht schijnen: “Zijn contractsituatie is simpel. Het contract loopt af, dus... Je kan zijn uitspraken maar op 1 manier interpreteren. We hebben nog wat telefoons gedaan en het is duidelijk. Hij vindt dat hij zich niet opnieuw moet bewijzen. Welke beslissing kan Ivan Leko alleen op zijn eigen nemen? Dat is stoppen. Maar hij wil er geen thema van maken. Hij wilde heel graag blijven, maar hij wil de finale gesprekken die Club na de play-offs wou voeren niet afwachten.”

Dat de situatie gisteren geen invloed had op het veldspel, was duidelijk. Sonck: “De manier hoe ze gisteren speelden, was outstanding.” De Bilde: “Als je ziet hoe Club die wedstrijd aanvatte - voor Genk geldt hezelfde. Ze komen allebei met een statement: ‘Wij willen kampioen spelen’.

Voor Anderlecht begon het play-off 1-avontuur met een flinke ontnuchtering. Paars-wit kwam er in Genk amper aan te pas. “Ik denk dat Anderlecht weer met de voetjes op de grond staat”, vertelt De Bilde. “Het geluid was dat ze beter waren na de winterstop, maar je moet eens kijken tegen wie ze speelden. Je moet rekenen op Verschaeren, een 17-jarige, en de flitsen van Bolasie. Bolasie is onvoorspelbaar. Dat kan eens alles zijn, dat kan eens niks zijn. Maar als je Verschaeren uit de wedstrijd haalt, van wie moet het dan nog komen? Iedere wedstrijd opnieuw verbaas ik mij over het gebrek aan voetballend vermogen. Dat heeft puur met kwaliteit te maken. Het doet mij enorm veel pijn. Omdat ik de club goed ken en er mooie momenten beleefd heb. Als jonge gast was het de club van mijn hart. Dit heb ik nooit meegemaakt.”

Anderlecht met of zonder Trebel, het contrast is groot. Sonck: “Als hij op het veld komt, is er zo veel meer kwaliteit aan de bal. Dat zag je tegen Genk meteen. De Bilde: “En je moet weten: Trebel is in principe geen 10, hé. Hij is aangetrokken als een 6 of een 8. Maar nogmaals: het is niet omdat Trebel in de ploeg staat, dat het ineens vlotter zal lopen.

De klasse van Berge

Zo inspiratieloos Anderlecht voor de dag kwam, zo overtuigend zette Genk de jacht op een vierde landstitel in. Poissonnier: “Als je zaterdag wakker wordt en je ziet Pozuelo schitteren in de MLS... Oké, het is maar de MLS - maar toch. Dan denk je: ‘oei, ze gaan hem straks wel missen’. Maar Berge is terug, hé. Met hem kan je het middenveld meer stofferen. Berge is gewoon absolute top. Europese top. Hij heeft loopvermogen, volume, ...”

Eén van de Genkse uitblinkers was Junya Ito. De Japanner (26) lijkt een extra wapen in de titelstrijd. Sonck: “Hem zijn ze gaan halen in de Japanse tweede klasse. En die presteert hier direct.” De Bilde: “Zegt dat iets over onze competitie? (lacht)” Sonck: “Ik denk dat dat gewoon iets zegt over de scouting van Genk.”

Vrijdagavond al begon ook Standard foutloos aan de play-offs. De Rouches schoten laat wakker, maar knokten zich dankzij invaller Djenepo voorbij Antwerp (3-1). Sonck bewierookt de aalvlugge winger. “In het moderne voetbal moet je iets uitzonderlijk hebben ten opzichte van iemand anders. Hij is onvoorspelbaar.” De Bilde: “Hij is iemand met enorm veel kwaliteiten, maar hij is nog niet constant. Hij doet mij wat denken aan Aruna Dindane.”