VISTA! met Gilles De Bilde en Wesley Sonck: "Welke beslissing kan Leko alleen maar zelf nemen? Dat is stoppen” Redactie

01 april 2019

14u46 0

Play-off 1 is gestart met een knal: Standard was goed, Racing Genk beter, maar Club Brugge het best. Over die op het eerste gezicht drie resterende titelkandidaten, en hoe groot de schade is bij de respectieve verliezers Antwerp, Anderlecht en AA Gent, ging het in de eerste play off-editie van VISTA!, onze wekelijkse webcast in samenwerking met Proximus Sports. Te gast is gewezen Anderlecht-spits en huidig vtm-analist Gilles De Bilde. Ook in de studio: Proximus-analist Wesley Sonck, nog een voormalig topspits, en Niels Poissonnier, Club Brugge-watcher van Het Laatste Nieuws. Nicolas De Brabander van Proximus Spors was de moderator.