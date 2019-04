VISTA! met Gilles De Bilde en Marc Degryse: “Had verwacht dat Anderlecht-fans al veel sneller ongenoegen zouden uiten”

De derde speeldag van play-off 1 is nog niet helemaal afgewerkt en toch valt er al heel wat te bespreken tijdens VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Anderlecht ging gisteren op eigen veld pijnlijk onderuit tegen Antwerp, startte zo met 0 op 9 aan de play-offs en paars-wit lijkt zo steeds meer op weg om voor het eerst in 55 jaar naast Europees voetbal te grijpen. Met HLN-huisanalist Marc Degryse en VTM-analist Gilles De Bilde zittenn alvast twee ex-spelers van paars-wit rond de VISTA!-tafel. Degryse en De Bilde kennen het huis en kunnen schetsen welke sfeer er dezer dagen binnenskamers hangt.

Vanavond wordt ook de topper afgewerkt tussen Club Brugge en Standard. Michel Preud’homme versus zijn ex-club. Blauw-zwart kan weer tot op een punt naderen van Racing Genk, dat zaterdag al won tegen AA Gent. Wordt de winnaar van vanavond de voornaamste titelconcurrent van de Limburgers? Behalve Degryse en De Bilde is ook onze chef voetbal Stephan Keygnaert van de partij. Proximus Sports-moderator Niko Lainé zal het gesprek in goede banen leiden.