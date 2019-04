VISTA! met Gilles De Bilde en Marc Degryse: “Een jaar geleden leek Coucke wel ‘God de vader’, nu willen de supporters hem al niet meer” Redactie

08 april 2019

16u00

Bron: VISTA! 0 VISTA! Hét gespreksonderwerp van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, was uiteraard de malaise bij Anderlecht. De Brusselaars begonnen met drie nederlagen aan play-off 1 en dreigen voor het eerst in 55 jaar naast Europees voetbal te grijpen. Ex-Anderlecht-spelers Marc Degryse en Gilles De Bilden lieten hun licht schijnen over de moeilijke situatie bij paars-wit.

De fans van Anderlecht lieten gisteren duidelijk hun ongenoegen blijken aan de poorten van het Constant Vanden Stockstadion. Gilles De Bilde schrok er alvast niet van. “Het heeft nog lang geduurd, vind ik”, aldus De Bilde in VISTA!. “Ik had dit protest al vroeger verwacht. Alles draait om resultaten bij Anderlecht en die zijn er niet.” De Bilde snapt naar eigen zeggen ook waarom de fans voorzitter Marc Coucke viseren. “Verschueren is op een zekere manier verbonden met de club, omdat zijn vader hetzelfde deed voor hem. Coucke staat daar buiten, hij is een zakenman en heeft geen emotionele betrokkenheid met Anderlecht. Daarom zijn de frustraties van de fans groter tegenover hem.”

Daar pikte Marc Degryse op in. “Ik herinner mij nog de beelden zijn aankomst. Coucke leek wel ‘God de vader’ te zijn en kon zich alles permitteren. Nu zijn we een jaar verder en wordt Coucke al buiten geroepen. De supporters willen hem niet meer. Ze vragen zich af wat hij dit jaar eigenlijk heeft gerealiseerd.”

Ook andere topclubs als Club Brugge hebben hun moeilijke momenten gekend. Maar volgens De Bilde zat blauw-zwart nooit zo zo diep als Anderlecht nu, omdat de Bruggelingen nooit Europees voetbal hebben gemist. “Het is bij Club ook wel een tijd een komen en gaan geweest, met onder meer Sven Vermant en Juan-Carlos Garrido” stelde onze chef voetbal Stephan Keygnaert. “Ik zie Vincent Mannaert nog in de gracht staan van de Ghelamco Arena na een zoveelste nederlaag toen. Hij ging de supporters zelf tegemoet. Dus die eerste jaren van hun bestuur verliepen ook wel stroever.”

“Verhaeghe probeerde de stijl van het huis te bewaren”, vult Degryse aan. “No sweat, no glory en hard werken. Hij wilde het moderner maken, maar Coucke probeert de stijl van het huis te veranderen bij Anderlecht.” Een mening die Keygnaert deelt. “Hij zei letterlijk: ‘We komen van de middeleeuwen.’ Dat is denigrerend overgekomen bij de supporters, omdat de club wél een rijke geschiedenis heeft. En dat heeft hij op die manier weggelachen. Dus in het begin heeft hij het niet zo intelligent aangepakt in zijn communicatie.”

“Ik ga ervan uit dat Coucke wel weet hoe hij een voetbalclub moet runnen”, gaat Keygnaert voort. “Nu moet hij de tijd nemen om te leren van zijn fouten en de juiste mensen de juiste taken geven. Daarnaast zal hij zijn ego opzij moeten schuiven.” De rol van Fred Rutten lijkt wel uitgespeeld. “Rutten ging enthousiast naar Anderlecht om er iets van te maken, maar hij stoot op dezelfde muren als zijn voorganger. Nu ondervindt Rutten dezelfde problemen als Hein Vanhaezenbrouck.”

Zeven speeldagen

Voorts werd er ook nog nagekaart over de schorsing van zeven speeldagen die Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi boven het hoofd hangt. De analisten vonden de trap van de middenvelder in het aangezicht van Birger Verstraete eerder onbewust. “Een schorsing van zeven speeldagen zou veel te zwaar zijn”, vindt De Bilde. “Ik ben zelf voetballer geweest en heb het gevoel dat Malinovskyi niet de intentie had om Verstraete zo te raken. Marc (Degryse, red.) en ik vonden het in eerste instantie al geen rode kaart.”

“Het probleem is dat iemand moet oordelen die dat anders bekijkt, zonder voetballer te zijn geweest. Dus dan krijg je een straf. Genk kan nadien nog in beroep gaan, maar de schorsing zal nooit van zeven naar nul speeldagen gaan. Dat past bij het hele verhaal van het Belgische voetbal. Denk maar aan Carcela die voor zijn twee overtredingen in de reguliere competitie geen enkele speeldag schorsing kreeg”, aldus De Bilde.

Nul op negen

Hoewel AA Gent net als Anderlecht met 0 op 9 aan de play-offs begon, heeft De Bilde meer vertrouwen in de Buffalo’s. “Het voetbal van Gent is beter dan dat van Anderlecht, dus staan zij verder. Ze willen die vierde plaats wel zo snel mogelijk veiligstellen, want je weet nooit wat er gebeurt in die bekerfinale tegen KV Mechelen. En dan zou je zomaar met lege handen achter kunnen blijven. Ze proberen positief voetbal te brengen en dat is leuk om naar te kijken. Dus zullen ze nog wel wedstrijden winnen.”

“Anderlecht wint al niet van zijn rechtstreekse concurrent, Antwerp, in eigen huis. Dan weet je dat het nog lange play-offs zullen worden”, stelde Degryse nog. “Voor mij zijn de eerste drie gekend. Antwerp gaat zich daar niet meer bij aansluiten, ook al wint Brugge vanavond van Standard. Antwerp mist nog wat extra verfijning om over de Rouches te springen.”

De Bilde ziet Club Brugge ook de drie punten thuishouden vanavond. “Ik denk niet dat Standard gaat winnen op Club. Hun laatste wedstrijden waren niet overtuigend. Zoals Club tegenwoordig speelt, zal het moeilijk worden voor hen. Ze spelen zowel uit als thuis even enthousiast en met het volle vertrouwen.”