VISTA! met gewezen Brugse doelman Stijn Stijnen: "Club moet woensdag het voetbal van Atlético kopiëren. Die nul moet weg"

01 oktober 2018

15u20 1

Centrale gast in VISTA! deze namiddag was Stijn Stijnen, de trainer van Patro Eisden Maasmechelen, het huidige nummer zes in tweede amateur VFV B. Tussen 2000 en 2011 goed voor 156 wedstrijden onder de lat bij Club Brugge en 30 caps voor de nationale ploeg, die volgende week tegen Zwitserland en Nederland speelt. Met Stijnen ging het natuurlijk over Club Brugge, dat na de makkelijke derbyzege tegen Cercle op zoek gaat naar puntengewin in de Champions League. Al wordt dat woensdag in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid alles behalve evident. Naast Stijnen zijn ook Marc Degryse, analist van Het Laatste Nieuws, en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws, aanwezig. Nicolas De Brabander van Proximus Sports is moderator.

Stijnen vindt dat Club Brugge woensdag in Madrid vooral moet proberen Atlético uit zijn comfortzone proberen te halen. "Club heeft niet de mogelijkheden om even te zeggen 'wij gaan daar het spel maken'. Neen, ze moeten het spel van Atlético kopiëren en hen op die manier zoveel mogelijk proberen te irriteren. Elke vorm van naïviteit achterwege laten en spelen op die 0-0." Degryse en Keygnaert stellen dat dit net niet het voetbal van Club Brugge en vooral Leko is, die graag uitgaat van de eigen sterkte. Stijnen: "Dan verwacht ik weinig resultaat. Zoals tegen Dortmund: leuk dat het goed was, maar je wordt weer gepakt terwijl dat ene punt zo belangrijk was. Toen het 0-0 bleef, moest Club vooral zorgen dat het de nul hield. Natuurlijk was het een erg ongelukkige tegengoal, maar je verliest weeral. Als je straks ook in Madrid verliest, tel je 0 op 24 (met ook de vorige CL-campagne van Club erbij, nvdr) en dat is toch pijnlijk. Die nul moet vooral weg."