VISTA! met Dimitri de Condé over het knappe parcours van Genk: "Ik verwacht geen drukke maand januari, maar de zomer zou wel eens heel hectisch kunnen worden"

03 december 2018

15u40 0 VISTA! De zeventiende speeldag in de reguliere competitie behoort alweer tot het verleden, tijd dus om terug te blikken in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. Centrale gast was Dimitri de Condé, de technische directeur van Racing Genk die zijn team gisteren knap de topper zag winnen in Anderlecht. Hij kreeg het gezelschap van Niels Poissonnier, journalist bij Het Laatste Nieuws en Wesley Sonck, analist voor Proximus TV. Niko Lainé was de moderator met dienst.

Philippe Clement ontving vanmiddag de Trofee Raymond Goethals. Een knappe individuele erkenning. “Ik vind het geen verrassing dat hij de trofee krijgt”, vertelt De Condé. “Hij heeft verschillende kwaliteiten en is vooral een winnaar. Hij is gepassioneerd en brengt dat over op de groep.” Na vijf matchen zonder knoopte de competitieleider in Anderlecht opnieuw aan met de zege. “De winst deed zeker deugd, vooral na wat er in Malmö gebeurde. Die match heeft iets gecreëerd. Soms zijn de jongens nog wat te braaf voor mekaar – dat probeert Clement er wel in te krijgen.”

Sinds Clement het roer overnam van Albert Stuivenberg, verloor Genk slechts 9 keer in 54 matchen. “Of we een terugval zullen hebben? Dat weten we niet, maar Clement houdt het wat dat betreft wel lang vol”, gaat De Condé verder. “Zijn grootste verwezenlijking is het geloof dat hij in die groep heeft gepompt. Hij heeft er een hecht team van gemaakt. Hij is veeleisend en tilt de groep naar een hoger niveau. Philippe gaat uit van de eigen kwaliteiten - da’s heel knap.”

Genk strijdt volop op drie fronten. De wedstrijden volgen mekaar dan ook in sneltempo op. “Maar onze coach wil natuurlijk alles winnen. Het programma dat we spelen is waanzin. Het is nu de tweede keer dat we vier matchen spelen op negen dagen tijd. Clement is ook iemand die wil dat iedereen altijd voluit gaat. Ik denk toch dat er de volgende weken ook wat andere jongens minuten zullen maken. We gaan ertoe verplicht worden. De coach gaat niet naar namen kijken, maar in eerste instantie naar welke spelers 100% fit zijn. We zullen in elk geval niks bewust laten schieten.”

Dat er kapers op de kust zijn op de transfermarkt, hoeft geen betoog. “Maar ik verwacht geen drukke maand januari”, aldus De Condé. “We zijn duidelijk geweest naar de jongens toe. Geld kan belangrijk zijn, maar het sportieve blijft het hoofddoel. Of de zomer hectisch wordt? Dat zou wel eens heel goed kunnen. Op een bepaald moment kom je in gesprekken en voel je dat het over kan zijn.” Een belangrijke factor daarin is het behalen van Europees voetbal – in Limburg dromen ze van Champions League. “Voor sommige spelers zullen er ook ploegen aankloppen die Champions League spelen.”

Het eventuele vertrek van sterkhouders opvangen, wordt alleszins een lastig karwei. “Het is niet zo dat als de sterkhouders vertrekken, Racing Genk ineen gaat vallen. Daar ben ik van overtuigd. We hebben spelers als Fiolic en Piotrowski gehaald. Fiolic kampt op dit moment wel met een spierblessure, maar voordien deed hij het heel goed op training. Hetzelfde geldt voor Dries Wouters: die jongen deed het super. Het is niet onlogisch dat hij nu weinig kansen krijgt. Hij is geduldig.”

Het frivole voetbal van Genk staat in schril contrast met de kwakkelende prestaties van Standard. “Voor iemand als Michel Preud’homme moet het heel frustrerend zijn”, vertelt Wesley Sonck, tussen 2000 en 2003 goed voor 67 goals in Genkse loondienst. “Als coach wil je iets neerzetten. Je ziet het potentieel. Alleen denk ik dat hij zich elke dag afvraagt hoe hij dat potentieel eruit kan halen. Sommige spelers kunnen goed om met een taak, andere spelers niet.”

Ook over Anderlecht, dat meer dan ooit de kaart van de jeugd trekt, werd gedebatteerd. Wesley Sonck denkt er zo het zijne van. “Als je een heel seizoen moet spelen met die jonge jongens, in een mix met de ‘ouderen’ -die het dan nog laten afweten zoals vorige week- dan ga je een heel moeilijk seizoen tegemoet.” “Je verwacht ook niet meer dat Anderlecht een demonstratiematch aflevert”, pikt onze journalist Niels Poissonnier in.