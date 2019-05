VISTA! met Clement en ‘moeilijkste beslissing van zijn leven’: “Iedereen zegt Genk of Club, maar het buitenland kan ook” Redactie

20 mei 2019

15u56 2 VISTA! In de laatste aflevering dit seizoen van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, was kampioenentrainer Philippe Clement te gast.

Dé vraag die op ieders lippen brandt: kiest hij om bij Genk te blijven of keert hij terug naar Club Brugge om er Leko op te volgen? In het fragment hierboven het antwoord van Clement hierop. “Iedereen gaat ervan uit dat het Genk of Club wordt, maar ik weet het op dit moment niet. Dat buitenlands verhaal spreekt me momenteel ook aan.” Naast Clement zijn ook Wesley Sonck als analist voor Proximus Sports en Niels Poissonnier als Club Brugge-watcher voor Het Laatste Nieuws aanwezig. Moderator is Niko Lainé van Proximus Sports.

“Moeilijkste beslissing uit mijn leven”

Wanneer Clement, die pas op 30 mei met vakantie gaat, die beslissing gaat maken? Het volledige antwoord in het fragment hieronder? “Na een periode van euforie moet ik nu een hele zwaar knoop doorhakken, de belangrijkste beslissing uit mijn leven, en ik voel dat dit al weegt op mij. Ik ga de dingen dus niet rekken.”

Clement over Kompany: “Lijkt me héél moeilijke combinatie”

De coup van Anderlecht, dat Kompany als speler/coach aanstelde, vindt Clement erg positief voor het Belgische voetbal, maar hij vraagt zich af hoe die functie concreet gaat ingevuld worden. “Dat wordt alles behalve evident. Dan heb je al een heel sterke technische en medische staf nodig, die veel van je overneemt. Bovendien gaan de verwachtingen voor hem als speler enorm hoog liggen. Dat is een zware erfenis die je niet mag onderschatten. Het is niet dat hij hier plots niet één duel gaat verliezen hé... zo groot zijn die verschillen nu ook weer niet.”

Clement nog over zijn keuze: “Met Genk ga ik niet versterkt CL in”

Over zijn keuze naar volgend seizoen toe, nog dit: “Ik had graag met twee of drie versterkingen met Genk straks Champions League gespeeld, maar dat gaat niet gebeuren.” De kampioen ziet zo goed als zeker Berge, Trossard en Samatta vertrekken en dan is het nog maar de vraag wat er met andere sterkhouders als Malinovskyi of Maehle gebeurt.

Clement over Pozuelo: “Was moeilijkste periode”

De periode rond het vertrek van Alejandro Pozuelo was de moeilijkste dit seizoen, stelt Clement. “We zijn het hele seizoen gefocust gebleven op de kwaliteit en de inzet op training, om zo de groep te verbeteren. Zo zijn we flink gegroeid. Alleen tijdens de weken rond het vertrek van Pozuelo, ontbrak die vastigheid en ging het niveau op training naar beneden. Ik kon ook moeilijk kwaad zijn op Pozuelo. En dat trok zich door naar de wedstrijden.”

