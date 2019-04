VISTA! met AA Gent-voorzitter Ivan De Witte: “Spelers vertelden me dat ze ons de beker gaan bezorgen” Redactie

29 april 2019

16u00 2

De zesde speeldag van de play-offs behoort tot het verleden, hoog tijd om erop terug te blikken in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Centrale gast was AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. Hij zag zijn ploeg een tot dusver een heel flauw parcours afwerken in play-off 1, maar staat woensdag voor de match van het jaar met de bekerfinale tegen KV Mechelen. Hij kreeg in onze studio het gezelschap van Stephan Keygnaert, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws, en Marc Degryse, huisanalist bij deze krant. Moderator met dienst is Nicolas De Brabander.

“Play-offs waren niet zo goed”

Weer geen overwinning voor AA Gent afgelopen weekend. De ploeg uit de Arteveldestad dreigt met 1 op 18 uit te groeien tot het kneusje in play-off 1. “Ik moet zeggen dat ik toch niet zo goed geslapen heb na de wedstrijd tegen Genk”, begon voorzitter Ivan De Witte vandaag in VISTA!. “Neen, ik vond niet meteen de rust, nog altijd niet trouwens. Laat ons zeggen dat we een behoorlijk tot zeer goede periode kenden voor de play-offs. Op STVV speelden we heel goed. Ook de wedstrijd tegen Club Brugge was goed, tot aan de fout van Odjidja. Hij kreeg daar terecht rood, maar die uitsluiting heeft onze plannen in de war gestuurd. Vadis is toch onze orkestmeester. Dat en de kwetsuur van Chakvetadze. Maar, we moeten daar geen excuses in zoeken. We weten dat het niet zo geweldig is in deze play-offs.”

“Spelers zeiden dat ze ons de beker gaan bezorgen”

Dan maar alles op de bekerfinale? Gent won de beker in 1964, 1984 en 2010. De Witte hoopt daar nu een vierde exemplaar aan toe te voegen. Vooral omdat daar Europees voetbal aan vasthangt. Woensdag wacht KV Mechelen in de finale op de Heizel. “Ik vind dat we vertrouwen moeten hebben in onze ploeg. Dat vertrouwen moeten we uitstralen en ook uitspreken richting de finale tegen Mechelen. Als je mij vraagt of we de beker winnen, dan zeg ik absoluut ‘ja’. Ik houd geen rekening met een verliezend scenario.”

“Of die 1 op 18 in onze hoofden zal spelen? Je moet weten dat de beker en de play-offs twee verschillende competities zijn met hun eigen energie”, vertelde De Witte. De voorzitter van AA Gent wou daarmee zeggen dat de resultaten in play-off 1 los staan van de bekerfinale. “Zonder de beker blijven we afgelopen weekend ook in de tweede helft aanklampen tegen Genk. Nu haalden we Vadis naar de kant met het oog op de finale. Je kunt ook niet geloven hoe zwaar de spelers er mee bezig zijn. Ik sprak de ploeg toe na de wedstrijd tegen Genk. Sommigen vertelden me: ‘maak je geen zorgen, woensdag geven we alles en gaan we je de beker brengen’. Dat hebben de spelers echt uitgesproken”, aldus De Witte.

“Ploeg samenhouden en gericht versterken”

Dat Gent de bekerwinst nodig heeft om zijn status als topclub te bevestigen, miskende De Witte ook niet. Al bracht hij wel de nodige nuance. “Je moet weten dat het voetbal gigantisch veranderd is. De financiële dimensie heeft een extra boom gekend. Waar we vroeger spelers haalden voor 1,5 miljoen euro, kost ons dat nu 3 miljoen euro. De externe wereld met buitenlandse geldschieters en tv-gelden speelt enorm. Vroeger konden we in Frankrijk een speler halen, maar door de injectie van tv-gelden zijn de spelers daar nu veel duurder.”

“Wij zijn een community club en draaien daarin niet mee. Net als Genk halen wij onze financiën uit eigen middelen, dat betekent dat we specifieker met transfers omgaan. Deze zomer willen we gericht uithalen op de transfermarkt, maar ook onze groep maximaal samenhouden. En dat alles binnen onze financiële mogelijkheden. Van spelers als Odjidja willen we blijvers maken. Het is me niet ontgaan dat Club en Genk vorig zomer hun kern konden behouden en nu vooraan in het klassement staan.”

“Er staat ons nog veel te wachten in Operatie Propere Handen”

Tot slot werd ook nog even stilgestaan bij Operatie Propere Handen. “Het is een heel spijtige zaak voor het Belgisch voetbal. Ik vind het vooral heel erg en jammer dat het zo traag vordert. Aan alle kanten. Zowel aan de zijde van het gerechtelijk apparaat als aan de zijde van de voetbalfederatie. Die zaak vervaagt op de duur om dan weer op te borrelen. Ik vind dat we er moeten in slagen om sneller een duidelijk antwoord te krijgen. Dat zou moeten lukken voor het volgende seizoen. Toch denk ik dat er ons nog veel te wachten staat qua beroepsprocedures en een rechtsgang bij de rechtbank voor burgerlijke zaken.”