VISTA!: “Als Club nog kampioen speelt, trekt Leko lange neus naar bestuur dat niet met hem wil doorgaan” Redactie

13 mei 2019

17u47 0 VISTA! In onze voetbalwebcast VISTA! (herbeleef hieronder) blikken we in samenwerking met Proximus Sports terug op de achtste speeldag van play-off 1. Centrale gast is KV Mechelen-speler en deeltijds analist Tim Matthys. Hij krijgt het gezelschap van Stephan Keygnaert, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws en Gilles De Bilde, analist bij VTM Nieuws. Nicolas De Brabander is moderator met dienst. Een rondje langs elke play-off 1-club.

RC Genk (50 punten, nog naar Anderlecht en thuis tegen Standard)

Keygnaert: “Genk speelde gisteren niet het voetbal van de laatste weken. Ze misten voor het eerst echt Pozuelo, die in zo'n momenten oplossingen zag en lef toonde. Ik zeg niet dat je mét Pozuelo dit al zou bereikt hebben, maar gisteren kon je zeker zijn leiderschap wel gebruiken. Puur op kwaliteit gaat Genk altijd winnen op Anderlecht, maar donderdag komt er meer bij kijken dan louter kwaliteit. Ze hebben in deze play-offs wel altijd al eens mogen verliezen, maar nu hebben ze dat vangnet niet meer en dat is toch een ander soort van druk. Akkoord, Anderlecht is diep gevallen, maar je moet er wel gaan winnen. Tegen een ploeg die voor die vijfde plaats vecht. Genk moet nu angstvallig achterom kijken. “

De Bilde: “Ik ben naar Antwerp - Anderlecht geweest en was alles behalve onder de indruk. Genk heeft al meer collectieve kwaliteiten laten zien, zoals thuis tegen Club, dan Brugge dat het vooral van zijn flitsen moet hebben. Op vier dagen tijd, gaat Genk plots zijn voetbal niet kwijt zijn. Die nederlaag gaat donderdag niet meer in de hoofden spelen, denk ik.”

Matthys: “Als je Samatta hoort, die is echt overtuigd van hun kwaliteiten. Het lijkt me ook wel ingecalculeerd dat ze konden verliezen op Club. Genk kijkt naar het grotere plaatje en dat is kampioen worden. En Club gaat een moeilijke match tegemoet op Standard. Ze hebben daar wel een mentale klik gemaakt om het ‘Genk gewoon nog zo lastig mogelijk te maken’, maar de kans dat ze nu zelf een foutje maken, wordt nu ook weer groter.”

Club Brugge (47 punten, nog naar Standard en thuis tegen Antwerp)

Keygnaert: “Leko en zijn persoonlijke oorlog met het bestuur speelt duidelijk mee. Leko weet dat het bestuur van Club besloten heeft zijn contract niet te verlengen. Hij begrijpt dat niet, is fier op wat hij gepresteerd heeft en herhaalt steevast wat hij verwezenlijkt heeft. Het zou héél straf zijn mocht hij nog kampioen worden. Dan trekt hij een lange neus naar de club die niet met hem wil doorgaan. Voor de start van PO1 heeft Leko gezegd dat zijn beslissing genomen is, omdat hij vond dat het uitblijven van gesprekken rond een verlenging een signaal was. Het bestuur van Club kijkt daarbij naar het bredere plaatje en is rond een aantal thema’s niet tevreden. Dat heeft niets te maken met ‘Operatie Zero’, waar de club vanaf minuut één achter zijn trainer is gaan staan. Maar zijn ‘people management’ kan beter. Hoe hij sommige persoonlijkheden aanpakt. Wesley bijvoorbeeld, die hij er in Eupen twintig minuten voor tijd afhaalt terwijl die dacht zijn doelsaldo nog op te krikken. Dan moet je tactvoller zijn in plaats van de confrontatie op te zoeken.”

De Bilde: “Het kan toch ook een manier zijn om zo'n jongen scherp te houden naar de volgende match toe? Ik vind dat hij net geregeld op het juiste moment vertrouwen geeft. Zoals die invalbeurt van Openda zondag. Zijn statistieken zijn dan wel slecht, nu bracht hij die jongen plots wel. Met succes.”

Matthys: “Ik denk dat Club wil anticiperen op het feit dat de chemie tussen trainer en spelers volgend seizoen weleens weg kan zijn. Zeker met zo’n veeleisende aanpak als die van Leko kan dat het geval zijn. Kijk naar het verhaal tussen Gent en Vanhaezebrouck.”

3. Antwerp (39 punten, nog thuis tegen Gent en naar Club)

Matthys: “Bijzonder knap dat ze al minstens zeker zijn van de vierde plaats. Ze verdienen het gewoon ook. Bölöni heeft toch op zijn manier iets in de groep gekregen. Resultaatgericht top. Mooi dat ze voor al die opofferingen beloond worden. Je zag wel dat het zonder Mbokani een pak moeilijker is. Hij kan rust brengen, een bal bijhouden en de ploeg laten aansluiten. Dat ontbrak zondag. Lamkel Zé is ook een fantastische speler en verrijking voor onze competitie, maar hij moet zich echt leren beheersen. Tegen Anderlecht was er ook weer zo'n moment waarbij hij aan het shirt wordt getrokken en je ziet dat hij wil reageren. Gelukkig kon Van Damme hem tegenhouden.”

4. Standard (36 punten, nog thuis tegen Club en naar Genk)

Keygnaert: “Standard heeft vier keer op rij verloren, ze gaan dat toch geen zes keer doen? Ik denk dus dat ze toch ergens punten pakken deze week. Maar Preud'homme loopt natuurlijk wel gefrustreerd rond. Hij werkt zo ongelofelijk gestructureerd in zijn dagdagelijkse invulling... als er daar dan één iemand uitstapt wordt hij al ambetant, wat moet het dan niet zijn als dat er vier of vijf zijn? Als zijn spelers doen wat ze moeten in de tactische discipline, heeft Standard een ploeg om iedereen weg te blazen. Zeker thuis. Daarom dat Michel zich zo ergert. Maar hij heeft zijn fierheid natuurlijk en hij vindt het zeker fijn dat ze nu naar Standard kijken als scherprechter. Toch nog één reden dat ze naar hem kijken. Maar of zijn groep daarin meegaat, is weer wat anders.”

Matthys: “Sa Pinto haalde goeie resultaten, maar ik begrijp het bestuur dat ze voor Preud’homme en het grotere plaatje gekozen hebben. Hij geeft de spelers ongetwijfeld meer vrijheid, maar als ze daar dan misbruik van maken wordt het moeilijk. Eens testen of tien minuten te laat komen door de beugel kan, daarna wordt dat een kwartiertje... Dat is niet goed voor een groep.”

De Bilde: “Het is duidelijk dat Preud'homme zot wordt van sommige jongens. Er dringt zich een grote kuis aan op Sclessin.”

5. Anderlecht (31 punten, nog thuis tegen Genk en naar Gent)

De Bilde: “Ze moeten het echt uitzweten tot de laatste speeldag en hopen op die vijfde plaats. Santini scoort nu weer, maar voetballend is hij niet genoeg voor Anderlecht. Bovendien moet je ook het systeem echt afstellen op dat soort spits. Met mensen op de flanken die hem bedienen. Als backup kan je hem wel altijd gebruiken.”

Keygnaert: “Anderlecht is toch niet meer het dode vogeltje van pakweg een maand geleden. Slechts één verlies in de laatste vier matchen, ze creëren al iets makkelijker. Ik heb toch niet het gevoel dat het donderdag na een uur al 0-3 zal zijn.”

Matthys: “Het pleit ook voor hen dat ze na die snelle gelijkmaker na rust recht zijn gebleven. Deels door een matig Antwerp, maar ook door hun strijd en karakter. En er is Yari Verschaeren. Ongelofelijk wat hij op deze leeftijd al brengt. Ook defensief, met balrecuperaties en tackles op de eigen helft. Al wil je hem natuurlijk zo liefst mogelijk op de helft van de tegenstander zien. De ‘tien’ lijkt me zijn ideale positie.”

De Bilde: “De manier waarop hij zich vrijloopt, het moment waarop het ‘moet gebeuren’, dat zijn zaken waaraan je ziet dat hij het heeft. Maar gisteren was de opbouw van achteruit toch weer dramatisch. Ik vind ook niet dat we tevreden mogen zijn met een louter strijdend Anderlecht. De club mag niet vervallen in middelmaat. Ik heb gisteren Zetterberg nog gesproken. Neem het van mij aan: het wordt een drukke zomer in Anderlecht.”

6. AA Gent (29 punten, nog naar Antwerp en thuis tegen Anderlecht)

Mattthys: “Ik denk dat de beslissing rond Thorup al gemaakt is. Ongeacht of ze nog die vijfde plaats pakken, hij moet vertrekken. De resultaten blijven uit en dan wordt het bestuur nerveuzer. Ook omdat de goals te lang uitbleven. Met een goeie spits, wat Yaremchuk duidelijk niet is, had het er anders kunnen uitzien.”

Keygnaert: “Eerlijk gezegd denk ik dat er echt nog geen beslissing genomen is. Omdat de kleedkamer redelijk unaniem achter de coach en zijn aanpak staat. Er is daar ook een soort van denkproces ontstaan of ze nu wéér de trainer moeten ontslaan - terwijl de groep dus nog wel in hem gelooft. Qua persoonlijkheid vind ik wel dat hij niet past in het plaatje van Gent. Er zit ook niet altijd rust en stabiliteit in de ploeg.”

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal

Genk

Club

Standard

sportevenement