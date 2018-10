VISTA! (15u10) met Oostende-coach Gert Verheyen Redactie

22 oktober 2018

09u41 0

De elfde speeldag in de Jupiler Pro League behoort tot het verleden, dus is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. Na een weekje afwezigheid door interlandvoetbal verwelkomen we straks KV Oostende-coach Gert Verheyen als centrale gast. Hij krijgt het gezelschap van Proximus Sports-analist Wesley Sonck en HLN-journalist Rudy Nuyens. Niko Lainé is de moderator met dienst.

Bekijk VISTA! straks om 15u!