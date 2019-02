VISTA! (15u) verwelkomt Marc Brys, die met Sint-Truiden Anderlecht stevig onder druk zet in de strijd om play-off 1 Redactie

04 februari 2019

11u16

Anderlecht is de grote verliezer geworden van ‘Super Sunday’ in de Jupiler Pro League. Paars-wit ging niet alleen zelf ten onder op Sclessin, maar Fred Rutten en co zagen ook play-off 1-concurrent STVV winnen tegen Eupen. De Limburgers zijn daardoor opgeklommen naar de vijfde plaats, terwijl Anderlecht met nog zes wedstrijden voor de boeg virtueel uit play-off 1 valt. Is STVV-coach Marc Brys al aan het rekenen? Hij mag het straks komen vertellen in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports.

Er valt wel wat na te kaarten na een bewogen voetbalweekend. De afgekeurde wereldgoal van Mehdi Carcela op Sclessin, de felle reactie van Michel Preud’homme richting scheidsrechter Lawrence Visser, de reactie van matchwinnaar Paul-José Mpoku richting Thomas Didillon, de teleurstelling van Ruud Vormer na zijn wissel in de bitsige topper tegen AA Gent, de vermeende strafschopovertreding van Birger Verstraete op Hans Vanaken, de eerste goal van Loïs Openda als prof en ga zo nog maar even door.

Proximus-presentator Nicolas De Brabander zal het gesprek modereren en krijgt naast Brys ook Proximus-analist Wesley Sonck en HLN-voetbaljournalist Rudy Nuyens rond zijn tafel. Vanaf 15 uur kunt u de 26ste aflevering van VISTA! hier LIVE volgen!