VISTA! (15u) ontvangt Standard-spits Obbi Oulare, die zijn ploeg een ticket voor play-off 1 zag pakken

11 maart 2019

10u44

Bron: VISTA!

De voorlaatste speeldag van de reguliere competitie bracht gisteren wat meer duidelijkheid. Standard en Anderlecht hebben definitief hun ticket voor play-off 1 beet en de strijd om de zesde plaats zal volgende week beslecht worden in een onderling duel tussen STVV en AA Gent. Genoeg stof dus om over na te kaarten in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Centrale gast vandaag wordt Obbi Oulare, de spits die al een tijdlang in de lappenmand ligt met een scheenbeenbreuk. De huurling van Watford mag komen vertellen hoe groot de opluchting was bij de Luikenaars na de zege tegen Cercle.

Behalve Oulare nemen ook onze chef voetbal Stephan Keygnaert en Proximus-analist Wesley Sonck plaats aan de VISTA!-tafel. Moderator Nicolas De Brabander zal het gesprek in goede banen leiden.