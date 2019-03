VISTA! (15u) met Trond Sollied over de veroordeling van zijn ex-ploeg Lokeren naar 1B Redactie

04 maart 2019

11u21 0

De 28ste speeldag van de Jupiler Pro League behoort tot het verleden, tijd dus om na te kaarten in een nieuwe aflevering van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Centrale gast vandaag is niemand minder dan Trond Sollied, de Noor die eerder dit seizoen nog even aan de slag was bij Lokeren. Ongetwijfeld komt de veroordeling van zijn ex-team naar 1B ter sprake, maar ook de laatste rechte lijn naar de play-offs komt aan bod. Sollied krijgt het gezelschap van Rudy Nuyens, voetbaljournalist bij Het Laatste Nieuws en Wim De Coninck, analist bij Proximus Sports. Nicolas De Brabander leidt alles in goede banen.

VISTA!, straks om 15u