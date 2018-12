VISTA! (15u) met Kortrijk-aanvoerder Hannes Van Der Bruggen Redactie

10 december 2018

Vanmiddag blikken we in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports, terug op de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League. We doen dat met Hannes Van Der Bruggen, die als aanvoerder van KV Kortrijk dit weekend leider Racing Genk in bedwang hield. Hij krijgt het gezelschap van Marc Degryse, analist bij Het Laatste Nieuws en Stephan Keygnaert, onze chef voetbal. Niko Lainé is de moderator met dienst.

VISTA!, vanmiddag om 15u