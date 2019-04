VISTA! (15u) met Dimitri de Condé als centrale gast Redactie

23 april 2019

Halfweg play-off 1 heeft Racing Genk een voorsprong van zes punten op Club Brugge. Kan blauw-zwart de Limburgers nog van de titel houden? Het wordt een van de gespreksonderwerpen in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. De centrale gast is Dimitri de Condé, technisch directeur van Genk. Ook analist Wesley Sonck en HLN-journalist Niels Poissonnier zijn van de partij. Moderator Niko Lainé zal het gesprek in goede banen leiden. Bekijk hier de aflevering vanaf 15 uur.