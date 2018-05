Vincent Mannaert categoriek in VISTA!: "Offside is offside. De VAR maakte twee clear errors" Redactie

07 mei 2018

17u11 21 VISTA! Centrale gast in alweer de 33ste aflevering van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, is Vincent Mannaert. Met de algemene manager van Club Brugge wordt flink nagekaart over Club Brugge - Anderlecht, topper die de nodige VAR-controverse met zich meebracht en die de titelstrijd volledig opengooit.

Mannaert is alvast categoriek in zijn betoog. "De fout op Vanaken is een schoolvoorbeeld van een strafschop - de scheidsrechter had het ook al moeten zien", aldus Mannaert. "En het doelpunt van Teo heeft te maken met het toepassen van regels of afspraken. Op speeldag drie (in Anderlecht-Club Brugge werd het doelpunt van Diaby afgekeurd omdat hij zeer nipt buitenspel stond, red.) werd er gezegd dat we niet gingen discussiëren over 'hoeveel iemand offside staat'. De verklaring van de arbitrage was: offside is offside. Dan moet je daar de grens trekken en stond Teo offside bij zijn goal. De VAR maakte twee 'clear errors', terwijl hij dat net moet vermijden."

Naast Mannaert zijn ook Marc Degryse, analist van Het Laatste Nieuws, en Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws, aanwezig. Moderator is Nicolas De Brabander van Proximus 11.

