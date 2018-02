Viervoudig Gouden Schoen-winnaar Paul Van Himst in VISTA!: "Het slechtste Anderlecht dat ik sinds lang gezien heb" Redactie

05 februari 2018

In VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus 11, is Paul Van Himst vandaag onze centrale gast. In een week dat woensdag de Gouden Schoen 2017 verkozen wordt, een logische keuze: de coryfee van Anderlecht is met vier stuks de recordhouder wat betreft aantal Gouden Schoenen. Maar ook Van Himst doet het tegenwoordig pijn aan de ogen als hij naar het Astridpark trekt. "Wat Anderlecht in de eerste helft tegen KV Mechelen liet zien, was het slechtste dat ik sinds lang gezien heb", aldus Van Himst. De rol van Hein Vanhaezebrouck, die na de match hard uithaalde naar zijn spelers, wordt onder de loep genomen en natuurlijk gaat het ook over het Gala van de Gouden Schoen, waar toch vooral Vanaken en Vormer het opnemen tegen Tielemans en Dendoncker. Ook in onze VISTA!-studio vandaag: Proximus 11-analist Franky Van der Elst en Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws. Moderator is Nicolas De Brabander van Proximus 11.

