Verstraete: “Vanderhaeghe is soms ongelofelijk op training” Redactie

10 april 2018

12u29 0

Vanderhaeghe speelde vroeger op de positie van Verstraete. “Zegt Yves dan wel eens wanneer iets beter kan?”, vraagt Degryse zich af. “Ja. Zeker”, luidt het bij Verstraete. “Op training is hij soms ongelofelijk, maar dat vind ik wel geweldig. Yves Vanderhaeghe windt er geen doekjes om. Hij is gewoon wie hij is. Soms wil hij op training meedoen bij een partijtje en dan trapt hij naar goal. Oefeningen op balbezit speelt hij mee en hij tackelt. Hij heeft echt die winnaarsmentaliteit”, aldus Verstraete.