Verstraete in VISTA! vol lof over zijn doelman: "Kalinic is een octopus" Redactie

09 april 2018

15u57 0

Vandaag is Birger Verstraete te gast in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. De middenvelder van AA Gent komt uitgebreid de mooie zege tegen Club Brugge (zijn ex-ploeg nota bene) toelichten en hij zwaait met lof naar Lovre Kalinic, zijn doelman bij AA Gent die hij "een octopus" noemt. Zijn nog van de partij: Niels Poissonnier (AA Gent-watcher van Het Laatste Nieuws), analist Marc Degryse en moderator Nicolas De Brabander.

Kijk naar VISTA! vanaf 18u30!