17 september 2018

Michael Verschueren had het vanmiddag tijdens VISTA! ook over de mogelijkheid om een derde Europese beker het leven in te roepen. "Er moeten meer landen en meer clubs deelnemen aan Europees voetbal, dat was de basisinsteek. Maar hoe gaan we dat doen: gaan we de Champions League hervormen? De Europa League? We kwamen snel tot de conclusie dat het vooral de Europa League is, waar er mogelijkheden liggen", klonk het onder meer.