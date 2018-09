Verschueren: "Ik zie een groeiend Anderlecht" Redactie

17 september 2018

20u43 0

Michael Verschueren maakt zich ondanks de één op negen nog geen zorgen. "Ik zie een groeiend Anderlecht, maar er ontbreekt nog een stuk creativiteit op het middenveld om effectief die beslissende pass te geven of de vrije man te vinden, maar in het begin van het seizoen was het wel goed. Ik denk dat we nu een paar weken moeten bekijken wat er gaat gebeuren want ik ben wel overtuigd dat we op een zeker moment die prestaties waarvan je nu zegt dat we ze de helft van de wedstrijd kunnen volhouden, effectief de hele wedstrijd gaan volhouden. En dan ga je een heel ander Anderlecht zien."