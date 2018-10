Verheyen legt in VISTA! uit wat hij mist bij KV Oostende: “Ik heb het daar moeilijk mee” TLB

22 oktober 2018

19u17

Bron: VISTA! 0

Gert Verheyen mist voor de aftrap van een wedstrijd wat vuur bij zijn spelers. Dat zei de jonge trainer van KV Oostende in VISTA!, onze voetbalwebcast. “Ik heb in heel mijn leven niet anders geweten dat er nog iets geroepen wordt door de spelers voor ze op het veld stappen”, aldus Verheyen. “Bij Oostende is het eigenlijk stil en staat iedereen op om naar buiten te gaan en ik heb het daar moeilijk mee. Ik heb dat een paar keer aangehaald en daarna was het een paar keer beter. Maar uiteindelijk zit het ook wel in een speler ingebakken wie je bent.”