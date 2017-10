Verhaeghe: "Videoref is goed voor het Belgische voetbal" Redactie

21u31 0 © Bart Leye Bart Verhaeghe, Marc Degryse, Stephan Keygnaert en Niko Lainé. VISTA! Opvallende centrale gast in VISTA!, de voetbaltalkshow van Het Laatste Nieuws en Proximus Sports: Bart Verhaeghe. De voorzitter van Club Brugge heeft het -natuurlijk- over de discutabele scheidsrechterlijke beslissingen dit weekend en verdedigt in zijn betoog het systeem van de videoref.

"Als je het uitgangspunt bekijkt dan is het doel van de videoref om de scheidsrechter te helpen zijn beroep beter uit te oefenen. Dit is op zich goed voor het Belgisch voetbal. Een betere wedstrijdleiding moet ook het niveau van het spel ten goede komen. Uiteraard begrijp ik de emoties van de dag en zijn er zeker nog kinderziektes, maar we moeten absoluut verder gaan in dit verhaal."

