Verhaeghe over Wesley: "Zelden zo'n sterke voetballer gezien" Redactie

21u40 0 Photonews Wesley in duel tijdens de wedstrijd tegen STVV. VISTA! Opvallende centrale gast in VISTA!, de voetbaltalkshow van Het Laatste Nieuws en Proximus Sports: Bart Verhaeghe. De voorzitter van Club Brugge heeft het -natuurlijk- over de videoref, over de sterke start van blauw-zwart onder Leko, over de doelmannenkwestie in Jan Breydel, over het stadiondossier én over de topper van zondag tegen Anderlecht.

Ook Verhaeghe zag de gemene fout van Wesley in de wedstrijd tegen STVV. De Club-voorzitter neemt zijn spits wel in bescherming: "Elke wedstrijd haken twee mensen op hem in. Hij heeft nog stappen te zetten. We werken daaraan. Hij moet inderdaad leren incasseren, maar hij moet ook wel beschermd worden. Naar mijn mening moet dat bij goeie voetballers overal, ongeacht de club of de speler."

