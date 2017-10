Verhaeghe in VISTA!: "Stadion ten vroegste voor 2022" Redactie

21u57 0 Foto A&E architecten Simulatiebeeld nieuwe stadion Club Brugge door A&E architecten. VISTA! Opvallende centrale gast in VISTA!, de voetbaltalkshow van Het Laatste Nieuws en Proximus Sports: Bart Verhaeghe. De voorzitter van Club Brugge heeft het -natuurlijk- over de videoref, over de sterke start van blauw-zwart onder Leko, over de doelmannenkwestie in Jan Breydel, over het stadiondossier én over de topper van zondag tegen Anderlecht.

"We hopen natuurlijk snel een nieuw stadion te hebben. Maar realistisch gezien is dat ten vroegste voor 2022. Het is een proces van 2-3 jaar alvorens we kunnen openen."

Bekijk hier de twaalfde aflevering van VISTA!