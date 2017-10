Verhaeghe in VISTA!: "Match tegen Anderlecht is prestige" Redactie

Bart Verhaeghe, Marc Degryse, Stephan Keygnaert en Niko Lainé in Vista.

Opvallende centrale gast in VISTA!, de voetbaltalkshow van Het Laatste Nieuws en Proximus Sports: Bart Verhaeghe. De voorzitter van Club Brugge heeft het -natuurlijk- over de videoref, over de sterke start van blauw-zwart onder Leko, over de doelmannenkwestie in Jan Breydel, over het stadiondossier én over de topper van zondag tegen Anderlecht. Match die Club voor het laatst won... 19 jaar geleden. Verhaeghe: "Winnen in Anderlecht is geen doel op zich."

Bekijk hier de twaalfde aflevering van VISTA!: