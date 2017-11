Verbist: “Videoref niet meer in stadion, maar vanop centrale positie? Veel beter” editors

Moet een videoref in een busje aan het stadion zitten? “We zijn het volop aan het onderzoeken”, luidde het bij scheidsrechterbaas Johan Verbist. “In Nederland werken de videorefs vanop een centrale positie en dat is veel beter uiteraard. Je kan er dan in rust en kalmte werken.” Wesley Sonck ging volledig akkoord: “Je kan zo veel neutraler denken.”

rv