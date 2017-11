Verbist: "Gumienny moest de opvolger van De Bleeckere worden" editors

Scheidsrechterbaas Johan Verbist kwam in onze voetbalwebcast VISTA! even terug op de leegte die Frank Debleeckere naliet. "Eigenlijk had Serge Gumienny de opvolger van Frank De Bleeckere moeten zijn. Dat is mislukt en niet doorgegaan. Nu hebben we even een gat, zal ik maar zeggen. Onze hoogst geplaatste is Delferière, maar die komt niet in aanmerking om naar een WK te gaan."

