Verbist: “Goede zaak dat mensen weten welke beelden videoref gebruikt om te beslissen”

Sinds vorige week weten we welke beelden de videoref gebruikt om te beslissen. “Dat is een goede zaak. Nu kan iedereen zien waarop de scheids zich baseert”, klonk het bij Johan Verbist. “Of ik tevreden ben met het aantal correcte beslissingen tot dusver? Ja. We kwamen terug op acht van de twaalf beslissingen, zonder videoref was dat nul op twaalf. Er zijn er nu nog vier verkeerd, maar daar moeten we ons bij neerleggen. Dat kan gebeuren. Dat is het leerproces”, aldus Verbist.

