Ook de verloning voor de videorefs kwam aan bod in onze voetbalwebcast VISTA!. "Dat is beslist door de bond en de Pro League. Het wordt 350 euro. Daar zijn we volop mee bezig. Ik denk dat we toch het niveau van Polen minstens mogen halen (450 euro bruto per wedstrijd). Dat lijkt me een minimum. Maar goed, als we nu al van 80 naar 350 gaan, is dat een serieuze verbetering", vertelde Johan Verbist.

