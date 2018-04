Vandaag VISTA! met Emilio Ferrera: "Zolang Vormer niet top is, zal Club moeite blijven hebben om te scoren" Redactie

16 april 2018

13u07 1

Vandaag zijn we alweer toe aan de 30ste aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus 11 en daarin is Emilio Ferrera de centrale gast. Ferrera heeft het onder meer over zijn job als beloftencoach bij Anderlecht ("Ik heb nog niet de vraag gekregen of ik blijf") en hij legt de vinger op de wonde bij Club. "Zolang Vormer niet top is, zal Club moeite blijven hebben om te scoren", zo zegt hij. Hij wordt in de aflevering van vandaag geflankeerd door analist Franky Van der Elst, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws Stephan Keygnaert en moderator Nico Lainé.

