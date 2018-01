Vandaag in VISTA!: Tom De Sutter over de kansen van Lokeren op play-off 1, de kritiek van Roger Lambrecht en zijn ex-teams Anderlecht en Club Redactie

22 januari 2018

In VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus 11, is Tom De Sutter vandaag onze centrale gast. Met de spits van Lokeren sneed ons panel diverse thema's aan. Over zijn club bijvoorbeeld: "Hadden we gisteren gewonnen, mochten we nog dromen van play-off 1, nu zullen we tevreden zijn met een veilige plaats." Over de kritiek op De Sutter uit de mond van Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht. "Dat was natuurlijk niet leuk om te horen, maar ik begreep het enigszins wel. Soms vangen hoge bomen veel wind. Ik kan die uitspraken relativeren." En over zijn ex-clubs: "Geen enkele ploeg kan een heel seizoen hetzelfde niveau vasthouden. Maar Club blijft wel favoriet voor de titel. Anderlecht zit in een moeilijke situatie. Ze kunnen momenteel niet investeren."

Ook in VISTA! aanwezig zijn Wim De Coninck, analist van Proximus 11, en Niels Poissonnier, journalist bij Het Laatste Nieuws. Moderator is Nicolas De Brabander van Proximus 11.