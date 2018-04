Vandaag in VISTA!: Gouden Schoen Janice Cayman, de eerste vrouwelijke gast in onze voetbalwebcast Redactie

In de 28ste aflevering van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus, is Gouden Schoen Janice Cayman te gast als eerste vrouw ooit. De aanvalster van het Franse Montpellier kwam in aanwezigheid van mama Hilde naar de redactie van Het Laatste Nieuws. Cayman kreeg de Gouden Schoen overhandigd van onze Chef voetbal Stephan Keygnaert. "Een supermooi aandenken. Ik heb veel positieve reacties gekregen op de verkiezing. In België, maar ook in Frankrijk bij mijn club."

Cayman heeft het voorts onder meer over de play-offs, de Champions League, de WK-kwalificatiewedstrijden van de Red Flames - "We moeten proberen te winnen tegen Portugal en Italïe. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd" - én over eenBeNeLiga in het vrouwenvoetbal. "Het kan een succes worden, dat was het vroeger al."

Nog van de partij zijn Wim De Coninck, Proximus 11-analist, en moderator Niko Lainé.