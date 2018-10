Van Puyvelde: "Op UEFA-niveau vinden ze de Jupiler Pro League de beste opleidingscompetitie" TLB

08 oktober 2018

20u08

Bron: VISTA! 0

Ook de Jupiler Pro League kwam ter sprake in de tiende aflevering van onze voetbalwebcast VISTA!. Volgens Chris Van Puyvelde, de man die als technisch directeur van de voetbalbond een belangrijke rol speelde in het succes van de Rode Duivels, geniet onze nationale competitie toch van bepaald aanzien binnen de Europese voetbalbond UEFA. "Als ik op UEFA-niveau spreek over België, dan zeggen ze dat België op dit moment de beste opleidingscompetitie is."