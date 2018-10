Van Puyvelde geeft toe dat geld rol gespeeld heeft in keuze voor China: "Daar moet ik niet flauw over doen" TLB

08 oktober 2018

Chris Van Puyvelde, de man die als technisch directeur van de voetbalbond een belangrijke rol speelde in het succes van de Rode Duivels, was vandaag de centrale gast in onze voetbalwebcast VISTA!. Chris Van Puyvelde gaat binnenkort aan de slag bij de Chinese voetbalbond en in VISTA! gaf hij meer uitleg bij die keuze.

"Voor mij waren er drie zaken belangrijk", aldus Van Puyvelde. "Eén: is het een uitdaging? Twee: mijn familie. Drie: het geld. Daar moet ik niet flauw over doen. Maar geld stond niet op één. Als de uitdaging er niet zou zijn, en mijn familie er niet zou zijn, dan zou ik binnen enkele maanden terug in België staan. En dat is niet de bedoeling."