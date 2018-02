Van Himst: "Voor mijn laatste Gouden Schoen te winnen had ik een speciaal dieet" Redactie

05 februari 2018

20u23

Bron: VISTA! 0

Paul Van Himst, onze centrale gast in onze Voetbalwebcast VISTA!, deed uit de doeken dat hij in 1974 niet zomaar de Gouden Schoen voor de vierde keer won. "Het was een jaar waarin ik nog eens extra alles op alles zette. Ik had van iemand een speciaal dieet gekregen dat jaar. Ik voelde me daar veel beter door. Anders had ik hem niet gewonnen."