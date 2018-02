Van Himst over huidige toestand van Anderlecht: "Het doet me pijn" Redactie

05 februari 2018

20u46

Bron: VISTA! 1

Paul Van Himst, een van de gasten in onze voetbalwebcast VISTA!, ziet de huidige toestand van Anderlecht met lede ogen aan. "Als Anderlechtenaar vind ik het een beetje van het slechte te veel. Dat is waar, het doet me pijn. Ik begrijp het ook niet helemaal goed."