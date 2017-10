Van der Elst: "Het interview dat Ferrera voor Anderlecht gaf, was een fout interview" 21u40

In onze voetbalwebcast VISTA! was Franky Van der Elst bijzonder scherp voor Yannick Ferrera, de man die vanmorgen aan de deur werd gezet bij KV Mechelen "Ik kan de keuze van Timmermans wel begrijpen. Omwille van de slechte resultaten, maar ook omwille van het interview met Ferrera dat vorige week verscheen in Het Laatste Nieuws. Dat was volgens mij een heel fout interview. Voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Daar stonden zaken in, waar ze bij KVM van schrokken. Hij zei toen: 'Ik ben 200 procent klaar voor een topclub'. En dat is fout. Als je op drie na laatste staat met je club, is dat verkeerd om dat te zeggen. Het is ook fout als je zegt dat je ontgoocheld was dat toen Leko bij Club werd aangesteld, dat er niet aan je gedacht werd."