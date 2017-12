Van Damme: "LA Galaxy in onze Play-Off 1? Ik denk het niet" Redactie

21u38 0

In de 16de aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus 11, is Jelle Van Damme onze centrale gast. Wanneer Marc Degryse hem de vraag stelt of zijn gewezen club LA Galaxy in België Play-Off 1 zou spelen, twijfelt Van Damme. "Ik denk het niet. Ze zouden hier tactisch overklast worden. In Amerika gaat het er veel opener aan toe."

ap Van Damme met LA Galaxy tegen San Jose Earthquakes.