Van Damme: "Ik denk dat Bölöni nog op exact dezelfde manier werkt als 20 jaar geleden" Redactie

In de 16de aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus 11, is Jelle Van Damme onze centrale gast. Hij heeft het onder andere over de "eigenwijze" Antwerp-trainer Bölöni. "Ik denk dat hij nog op exact dezelfde manier werkt als twintig jaar geleden."

