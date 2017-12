Van Damme: "Ariël Jacobs de trainer die het best zijn spelers kon motiveren" Redactie

21u07 0

In de 16de aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus 11, is Jelle Van Damme onze centrale gast. Op de vraag welke trainer de beste motivator is, antwoordt de Antwerp-speler resoluut Ariël Jacobs, die hij in het Astridpark gekend heeft. "Jacobs kwam soms met beelden af die totaal niets met voetbal te maken hadden."

PN Ariël Jacobs.