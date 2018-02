Thomas Kaminski in VISTA!: "Zeg tegen Chevalier 'Loop 50 keer rond het veld dat durf je niet', dan doet hij het" Redactie

19 februari 2018

In de nieuwste aflevering van onze voetbalwebcast VISTA! staat Thomas Kaminski centraal. Met de doelman van KV Kortrijk wordt de opvallende metamorfose van KVK besproken: van degradatiekandidaat naar gegadigde voor play-off 1. Een van de opvallendste figuren in het Guldensporenstadion is ongetwijfeld topschutter Teddy Chevalier, die zich niet kon aanpassen aan de regeltjes van Anastasiou maar onder De Boeck weer helemaal openbloeit. Goed gek, ook. Kaminski: "Als je tegen Teddy zegt 'loop 50 keer rond het veld, dat durf je niet', dan doet hij dat meteen." Naast het succesverhaal van de Kerels gaat het onder andere over de malaise bij Anderlecht en de race richting play-off 1. Ook in onze studio naast Kaminski: Proximus 11-analist Wim De Coninck en Niels Poissonnier, watcher van AA Gent en de Rode Duivels. Moderator is Nicolas De Brabander van Proximus 11.



Bekijk hieronder integraal de volledige aflevering.