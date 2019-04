Straks VISTA! (15u) met Yannick Ferrera over malaise bij Anderlecht en topper tussen Genk en Club Redactie

15 april 2019

Alweer heel wat om over na te kaarten in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. Zo keerden de fans van Anderlecht zich vrijdagavond op Sclessin helemaal tegen hun eigen ploeg, verraste Antwerp Gent op eigen veld en maakte Genk de verhoudingen nogmaals duidelijk bovenin na een prima topper tegen Club Brugge. De centrale gast is Yannick Ferrera en hij krijgt het gezelschap van Stephan Keygnaert, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws en Wim De Coninck, analist bij Proximus Sports. Moderator Nicolas De Brabander leidt alles in goede banen.

VISTA!, straks om 15u!